الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك في تمام الثالثة عصر غد الثلاثاء 19 مايو الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

اتحاد الكرة يطالب كاف بإنهاء أزمة المشاركين في الكونفيدرالية بعد خطاب زد



قال الإعلامي خالد الغندور بعد التواصل بشكل رسمي من نادي زد مع اتحاد الكرة لطلب المشاركة في الكونفيدرالية النسخة المقبلة، بعد احتلاله وصافة كأس مصر.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتحديد الفريق الذي يحق له المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل".

وتابع: " زد يستند للبند رقم ٨ من فقرة ٣ في لائحة الكاف والتي تنص على أحقية وصيف كأس مصر في المشاركة بالكونفدرالية، ويتمسك أيضا نادي سيراميكا بحقه في المشاركة بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الممتاز".



