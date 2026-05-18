اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا دوليًا لبحث تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقرها بالسخنة، وفدًا دوليًا يضم 20 مشاركًا من ممثلي عدد من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، من الكوادر المعنية بوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ووحدات حرس الحدود، وذلك في إطار مشاركتهم بالبرنامج التدريبي “تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن”، الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكان في استقبال الوفد الربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي هذا السياق، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الدور المحوري الذي تقوم به اقتصادية قناة السويس وموانئها التابعة في دعم حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير متكاملة لموانئها وبنيتها التحتية اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية الموانئ المصرية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة والخدمات البحرية، مؤكدًا أن أمن وسلامة الملاحة البحرية يمثلان عنصرًا رئيسيًا في استدامة حركة التجارة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

والجدير بالذكر أن الزيارة تضمنت عرضًا تقديميًا حول ميناء السخنة وما يشهده من أعمال تطوير وتوسعات، إلى جانب جولة ميدانية داخل الميناء للاطلاع على الإمكانات التشغيلية واللوجستية والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز من مكانته كميناء محوري على البحر الأحمر ومركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة الدولية.