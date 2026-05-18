فرصة أخيرة ونهائية لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين 7

​أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، لفترة محدودة جداً.

الجدول الزمني للمهلة النهائية

​تاريخ بدء تلقي الطلبات: الإثنين 11 مايو 2026.

​تاريخ انتهاء المهلة: الإثنين 18 مايو 2026 (اليوم الأخير).

وأكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المهلة نهائية وقاطعة، ولن يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم مرة أخرى بعد انتهاء الموعد المحدد.

​من الفئات المستهدفة من هذه المهلة؟

و​تم فتح هذه المهلة الاستثنائية استجابة لطلبات المواطنين، وتستهدف فئتين محددتين:

​المتقدمون الجدد: المواطنون غير المنطبق عليهم الشروط والذين لم يسبق لهم التقدم بطلب تظلم في الفترة الماضية.

​استكمال الطلبات القائمة: المواطنون الذين بدأوا إجراءات التظلم سابقاً ولم يستكملوا المستندات أو الإجراءات المطلوبة.

و​تأتي هذه الخطوة بعد أن قام الصندوق بفرز والرد على كافة التظلمات السابقة بحلول 5 مايو 2026، وحرصاً من الوزارة على منح فرصة أخيرة للمواطنين لضمان حصولهم على وحدات سكنية ملائمة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

فتح باب تلقي طلبات التظلم

وكانت أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، ابتداءً من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026، وذلك لتلقي طلبات جديدة من المواطنين غير المنطق عليهم الشروط ممن لم يتقدموا بطلبات تظلم مسبقًا، أو لاستكمال طلبات التظلم القائمة بالفعل والتي لم يستكمل العميل إجراءات التقدم بها.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العملاء المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، حيث تلقت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الطلبات خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن، مما يؤكد الحرص على منح فرص متعددة للمتقدمين بما يساهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سبق أن فتح باب تلقي طلبات التظلم من العملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستمر ذلك حتى 30 أبريل الماضي.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق قام بالرد على جميع التظلمات الواردة إليه خلال فترة قياسية وذلك بحلول 5 مايو 2026؛ بهدف سرعة إيضاح الموقف النهائي الخاص بكل عميل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المهلة الجديدة الممنوحة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال طلباتهم القديمة التي لم يتم استكمالها خلال الفترة الأولى، تعد مهلة نهائية، حيث لن يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم مرة أخرى