أخبار خدمية..أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5863 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6840 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7817 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54720 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 18 مايو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.95 جنيه

سعر الشراء: 552.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.098 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.42 جنيه

سعر الشراء: 14.39 جنيه

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن أمس كان ذروة الارتفاع، حيث سجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، بزيادة تقارب 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

الأربعاء المقبل

ولفتت إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وأن البلاد تسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهي أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.


وأوضحت خلال لقاء على قناة صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، مع مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أن بعض محافظات الصعيد تسجل اليوم أكثر من 46 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد ما زالت في النصف الثاني من فصل الربيع ولم تدخل فصل الصيف بعد.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان صيف 2026 سيكون الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة، قالت إن مثل هذه التوقعات تُثار قبل بداية الفصول، لكنها غير دقيقة، موضحة أن البلاد ستتأثر خلال هذا العام بظاهرة النينيو.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29

