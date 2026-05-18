الداخلية تكشف زيف مزارع ادعى احتجازه داخل مركز شرطة بكفر الدوار

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص احتجازه بأحد مراكز الشرطة بالبحيرة "دون وجه حق" لإجباره على التنازل عن محضر قام بتحريره ضد أحد الأشخاص لمحاولته الاستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين وجود خلافات بين القائم على النشر (مزارع "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) و(شخصين "لهما معلومات جنائية") منذ عام 2023 حول ملكية قطعة أرض زراعية "مُحرر بشأنها عدة محاضر تبادلوا خلالها الاتهامات بإستخدام أساليب البلطجة" وتولت النيابة العامة التحقيق حيالها إعمالاً لشئونها حيث أصدرت قراراً بحبس الشاكى والمشكو فى حقهما بتاريخ 4/ مايو الماضى على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل الطرفين عقب ذلك .. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب بشأن إحتجازه بمركز الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.