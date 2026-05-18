الشرطة حسمت المواجهة.. سقوط عنصرين إجراميين بعد مواجهة نارية في المحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة اليوم من تبادل إطلاق أعيرة نارية مع عنصرين مسلحين ولهما كارت معلومات ما أسفر عن مصرعهما المعروفين بأنشطتهم الإجرامية بالبلطجة وتجارة المواد المخدرة بنطاق الزراعات بقرية شبرابابل مركز المحلة الكبرى، عقب تبادل لاطلاق النار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سقوط المتهمين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بإعداد أكمنة وخدمات أمنية للقبض على المتهمين.

ووردت معلومات باختبائهم في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية في زمام القرية، ولدي استشعارهم وصول القوات، قاموا بإطلاق اعيرة نارية على القوات فبادلتهم إطلاق النار وتم تصفيتهم وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المحلة العام، تمهيدا لعرضهم على الطب الشرعي.

مصرع عناصر إجرامية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.