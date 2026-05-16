الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسميا.. أحمد خطاب مديرًا فنيًا لنادي غزل المحلة خلفا لـ علاء عبد العال

حسام الحارتي

أعلن نادي غزل المحلة تولي  أحمد خطاب مديرًا فنيًا لنادي غزل المحلة خلفا لعلاء عبد العال عقب اعتذاره المفاجئ عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، رغم جلسة جمعته بمجلس الإدارة مساء أمس شهدت تجديد الثقة فيه والاتفاق على استمراره.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا، يوم الجمعة هاجم فيه المدير الفني علاء عبدالعال عقب اعتذاره المفاجئ عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، رغم جلسة جمعته بمجلس الإدارة مساء أمس شهدت تجديد الثقة فيه والاتفاق على استمراره.

وقال البيان إن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يستنكر ما قام به علاء عبدالعال بعد إبلاغه النادي صباح اليوم اعتذاره عن عدم مواصلة مهمته، رغم الاتفاق الواضح خلال جلسة الأمس على قيادة مران الفريق بصورة طبيعية.

وأضاف البيان أن إدارة النادي تعاملت بمنتهى الدعم والثقة مع المدير الفني طوال الفترة الماضية، وتحملت العديد من الظروف والنتائج الصعبة، إيمانًا بقدراته الفنية وحرصًا على استقرار الفريق في مرحلة وصفها بالحساسة من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح البيان أن قرار الرحيل المفاجئ في هذا التوقيت الحرج، ودون مراعاة لمسؤولياته تجاه الفريق أو حجم التحديات التي يواجهها النادي في صراع البقاء، يُعد تصرفًا غير مقبول، خاصة بعد الاتفاق الصريح على استمرار الجهاز الفني.


وتابع أن غزل المحلة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما حدث، مؤكدًا أن النادي بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوقه كاملة وفقًا للوائح المنظمة، وذلك حفاظًا على استقرار الكيان وحقوق جماهيره، وحتى لا يتكرر الأمر مع أندية أخرى.


وأوضح أن غزل المحلة، بما يمتلكه من جماهيرية وتاريخ وقيمة كبيرة، قادر على تجاوز المرحلة الحالية، وسيواصل العمل بكل قوة للحفاظ على مكانته بين الكبار.

يذكر أن فريق غزل المحلة يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول مجموعة تفادي الهبوط "البقاء" في الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة.

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
نوليا مصطفى
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
