منعت هبوط الفريق.. علاء عبد العال يكشف كواليس رحيله عن غزل المحلة

كشف علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن قرار الرحيل جاء بعد شعوره بعدم التقدير في الفترة الأخيرة، خاصة مع دخول إدارة النادي في مفاوضات مع مدير فني آخر.

وكان نادي غزل المحلة قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله اتخاذ إجراءات قانونية ضد عبد العال، بسبب رحيله عن الفريق في توقيت حرج من الموسم.

مفاوضات حمزة الجمل وراء الأزمة

وقال عبد العال خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إنه يكن كل الاحترام لجماهير غزل المحلة ومجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه تولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، لكنه نجح في إبقاء الفريق بعيدًا عن مراكز الهبوط طوال الموسم.

وأضاف أنه فوجئ بوجود أنباء قوية تؤكد دخول إدارة النادي في مفاوضات مع حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق، وذلك قبل مواجهة زد المهمة، وهو ما تسبب في حالة من التأثير النفسي عليه وعلى اللاعبين.

وأوضح المدير الفني السابق للمحلة أن الأنباء المتداولة لم تكن تشير إلى أن التعاقد مع المدرب الجديد سيكون بنهاية الموسم، بل أكدت وجود جلسات ومفاوضات بالفعل، وهو ما جعله يشعر بصعوبة الاستمرار داخل الفريق.

عبد العال: تحملت ما لم يتحمله أحد

وأكد عبد العال أنه تحدث مع مسؤولي النادي وأبلغهم برغبته في الرحيل، بسبب فقدانه القدرة على الاستمرار في ظل التفاوض مع مدرب آخر أثناء وجوده على رأس الجهاز الفني.

وأشار إلى أنه تلقى عروضًا عديدة من أندية أكبر خلال الفترة الماضية، لكنه فضّل البقاء مع غزل المحلة، مؤكدًا أنه تحمل ضغوطًا كبيرة لم يتحملها أي مدرب آخر، خاصة أن أغلب المدربين لم يستمروا مع الفريق لفترات طويلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث المستمر داخل النادي عن تبقي مباراتين فقط له مع الفريق تسبب في فقدانه السيطرة الكاملة على اللاعبين، وهو ما عجّل بقرار الرحيل