إيهاب أمين: جمهور الأهلي كلمة السر في التتويج بدوري السلة

عبّر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب دوري السوبر لكرة السلة، مؤكدًا أن هذا اللقب يُعد من أصعب البطولات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، في ظل قوة المنافسة وطول الموسم الاستثنائي الذي مر به اللاعبون والجهاز الفني.

“الشبكة هتفضل معايا”.. ذكرى خاصة بعد التتويج

وأكد إيهاب أمين في تصريحاته عقب المباراة النهائية، أنه سيحتفظ بشبكة السلة كتذكار مميز لهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن التتويج يحمل قيمة كبيرة بالنسبة له ولجميع لاعبي الأهلي، خاصة بعدما نجح الفريق في حصد رابع لقب دوري خلال آخر خمس سنوات، وهو ما يعكس حالة الاستقرار والنجاح التي يعيشها فريق السلة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف نجم الأهلي أن هذا الموسم كان مختلفًا عن المواسم السابقة، بسبب ضغط المباريات وكثرة التحديات التي واجهت الفريق، إلى جانب قوة المنافسين، وهو ما جعل التتويج بالدوري يحمل طابعًا خاصًا للغاية بالنسبة للجميع.

إشادة كبيرة بجماهير الأهلي

وحرص لاعب الأهلي على توجيه الشكر لجماهير النادي، مؤكدًا أنهم لعبوا دورًا كبيرًا في دعم الفريق طوال مشوار البطولة، سواء داخل الصالات أو خارجها، موضحًا أن الجماهير لم تتخل عن اللاعبين حتى في أصعب اللحظات.

وأشار إيهاب أمين إلى أن الجماهير كانت وراء الفريق بقوة بعد خسارة المباراة الثالثة في السلسلة النهائية، حيث قامت بتحفيز اللاعبين ومنحتهم دفعة معنوية كبيرة ساعدت الفريق على العودة بقوة وتحقيق اللقب في النهاية.

رسالة خاصة للجماهير بعد التتويج

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن لقب الدوري يُهدى إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق في كل مكان، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان العامل الأهم في تحقيق البطولة وإسعاد عشاق القلعة الحمراء بنهاية الموسم