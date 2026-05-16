طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
أسماء عبد الحفيظ

يعد السمك الصغير المقلي من أكثر الأكلات البحرية المحببة لدى كثير من الأسر، لأنه اقتصادي وسريع التحضير وغني بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين وأحماض أوميجا 3 والكالسيوم، خاصة إذا تم تناوله كاملًا بعد القلي.

وتبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل السمك الصغير في المنزل بنفس قرمشة وطعم المطاعم، لذلك نقدم لكِ الطريقة خطوة بخطوة، للشيف محمود العمدة.

المكونات

  • نصف كيلو سمك صغير (مثل البساريا أو المكرونة الصغيرة) بساريا
  • 4 فصوص ثوم مفروم
  • عصير 2 ليمونة ليمون
  • ملعقة صغيرة كمون كمون
  • ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة كزبرة
  • نصف ملعقة شطة حسب الرغبة
  • ملح وفلفل أسود
  • دقيق أو خليط دقيق ونشا للقلي
  • زيت غزير للقلي

طريقة التحضير

أول خطوة هي تنظيف السمك جيدًا بالماء والملح والليمون للتخلص من أي رائحة زفارة، ثم يصفى جيدًا.

بعد ذلك يتم تتبيله بالثوم وعصير الليمون والكمون والكزبرة والملح والفلفل، ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب النكهة.

ثم يُغلف السمك في الدقيق أو خليط الدقيق والنشا، وهي الخطوة السرية التي تمنحه القرمشة المطلوبة.

سر القرمشة مثل المطاعم

يؤكد خبراء الطهي أن أهم سر لنجاح السمك الصغير هو:

  • تجفيف السمك جيدًا قبل التتبيل
  • عدم وضعه في الزيت قبل أن يسخن جيدًا
  • عدم تقليب السمك كثيرًا أثناء القلي
  • إخراجه على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد

طريقة التقديم

يقدم السمك الصغير ساخنًا مع:

  • أرز صيادية أرز صيادية
  • سلطة خضراء سلطة خضراء
  • طحينة طحينة
  • بطاطس مقلية  

وبذلك تحصلين على وجبة بحرية اقتصادية وشهية بطعم ينافس أشهر المطاعم.

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
