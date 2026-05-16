بفارق هدفين.. فتحي سند : جماهير الزمالك لا تستحق التعرض لأي صدمة

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن المواجهة المرتقبة للفارس الأبيض أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و كتب فتحي سند :لابديل امام الزمالك اليوم إلا الفوز على اتحاد العاصمة الجزائرى بفارق هدفين حتى يصعد الى منصة التتويج بكاس الكونفدرالية الزمالك يملك كل مقومات الفوز ،وخلفه جماهير عريضة وعظيمة آن الاوان لها ان تجنى ثمار دعمها ومساندتها واخلاصها ..جماهير لاتستحق ان تتعرض لصدمة تحت اى ظرف من الظروف .

وتابع :المؤكد ان معتمد جمال درس المنافس جيدا واختار تشكيلته الافضل للبداية والقى بتعليماته لكل لاعب وانتهى من وضع خطته التى سيهاجم بها ويضغط منذ الدقيقة الاولى ليحرز هدفا مبكرا دون ان يترك للفريق الجزائرى المحترم فرصة انه " يشم نفسه "..عبارة “هذه هى كرة القدم ”التى تسنخدم عادة بعد اى نتيجة سلبية ..لامجال لها.

و أضاف :الليلة الفرصة الثمينة لانتكرر ..واى تفريط فيها لايعنى عدم توفيق ..إنما ..ولامؤاخذة فشل ذريع وكابوس فظيع !

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.