غرفة الشركات : تطبيق رفيق تطور مذهل في خدمات حجاج السياحة

أكد ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، أن تطبيق "رفيق" يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الحج السياحي، موضحًا أنه سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج المصريين وتسهيل عملية التواصل بينهم وبين شركات السياحة والبعثة الرسمية بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

استكمال خطوات التسجيل

وأوضح سلطان، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "مودرن"، أن الحجاج يمكنهم تحميل التطبيق بسهولة عبر الهواتف المحمولة من خلال متاجر التطبيقات المختلفة، ثم استكمال خطوات التسجيل بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

وأضاف أن التطبيق يتيح للحاج الاطلاع على جميع بيانات الرحلة والبرنامج السياحي الخاص به، إلى جانب تقديم الشكاوى وإرسال التقييمات والاستفادة من محتوى ديني وفتاوى وخدمات متعددة يحتاج إليها خلال أداء المناسك.

التواصل مع البعثة الرسمية

وأشار إلى أن التطبيق من شأنه معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه الحجاج خلال المواسم السابقة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التواصل مع البعثة الرسمية أو الوصول إلى أماكن الإقامة والتنقل داخل الأراضي المقدسة.

متابعة أوضاع الحجاج

كما أوضح أن التطبيق يمنح الجهات المعنية إمكانية متابعة أوضاع الحجاج بشكل مباشر ولحظي، بما يساعد على سرعة التدخل لحل أي مشكلة وتقديم الدعم المطلوب، فضلًا عن متابعة الحالات الصحية وإعداد التقارير اللازمة بسهولة.