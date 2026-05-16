هل عشر ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم اليوم

لعل ما يطرح سؤال هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين؟، بقوة الآن هو ترقب الجميع لبركات ونفحات تلك العشرة أيام المباركة، والتي هي خير أيام الدنيا ، التي تبدأ بخيرات وتنتهي بوقفة عرفات ودعاء المعجزات فيه يغير حياتك، ومن بعدها عيد الأضحى ، وحيث يسرع شهر ذي القعدة بالرحيل ، وحيث إن الصيام من أحب الأعمال فيها لذا يتساءل الكثيرون عن هل العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين ؟ ، فبناء عليها يتحدد متى نبدأ الصيام في شهر ذي الحجة وكذلك موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ، خاصة من عرفوا فضلها العظيم ،فالعد التنازلي بدأ بل وتسارع كثيرًا، من قبل أولئك الذين يعلقون آمال وأمنيات عدة بالأفراح عليها.

هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين

تحسم دار الإفتاء المصرية ، هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين ؟ من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، اليوم السبت وعلى وجه الدقة مع غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و16 مايو لعام 2026 ميلاديًا.

وبناء عليه يتم تحديد هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ الأحد أم الإثنين ، حيث إنه إذا كان يوم غد الأحد الموافق 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون الإثنين .

أما إذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فإنه من المقرر أن يكون غد الأحد الموافق 17 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة وبالتالي موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.

العشر الأوائل من ذي الحجة

ورد أن العشر الأوائل من ذي الحجة وهي الأيّام العَشر الأولى منه، وتُعَدّ من أعظم الأزمنة والأوقات؛ فقد فضّلها الله، وأَفردَها عن غيرها من الأوقات، ومَيّزها عن أوقاتٍ أخرى بالعديد من الفضائل والميّزات؛ شَحذاً للهِمَم والعزائم، وسَعياً إلى زيادة الأجور والحَسنات، إذ تجتمع فيها أمّهات العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍّ، وغيرها، ولا يكون ذلك في غير العَشر من أيّام السنة.

وقد بيّن العلماء أنّ أيّام العشر من ذي الحجّة أفضل من الأيّام العشر الأخيرة من شهر رمضان، أمّا ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان فهي أفضل من ليالي العَشر من ذي الحِجّة.

بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيا

حددت الحسابات الفلكية بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 ، بأنه تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم غد الأحد ( 17 مايو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة.

وتبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 بعد غد الإثنين ( 18 مايو) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وبالتالي تكون إجابة سؤال متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 ؟ أنها تبدأ من الإثنين الموافق 18 مايو حتى الثلاثاء 26 مايو 2026 م.

كما أوضحت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة 1447هـ فلكيًّا ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026 م ، أما عن وقفة عرفات لعام 1447 فستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 م، وسيكون عيد الأضحى المبارك فلكيًّا يوم الأربعاء 27 مايو 2026 م.

تاريخ العشر من ذي الحجة 2026

ورد بحسب الحسابات الفلكية أن تواريخ العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 تبدأ من الإثنين إلى الثلاثاء ، على النحو التالي:

الإثنين 18 مايو 2026 ويوافق 1 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الثلاثاء 19 مايو 2026 ويوافق 2 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الأربعاء 20 مايو 2026 ويوافق 3 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الخميس 21 مايو 2026 ويوافق 4 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الجمعة 22 مايو 2026 ويوافق 5 ذي الحجة 1447 فلكيا

السبت 23 مايو 2026 ويوافق 6 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الأحد 24 مايو 2026 ويوافق 7 ذي الحجة 1447 فلكيا.

الإثنين 25 مايو 2026 ويوافق 8 ذي الحجة 1447 فلكيا، يوم التروية.

الثلاثاء 26 مايو 2026 ويوافق 9 ذي الحجة 1447 فلكيا، يوم وقفة عرفات.

حكم صيام العشر من ذي الحجة

ذهب الفقهاء إلى استحباب صيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة باستثناء يوم عيد الأضحى المبارك؛ أي يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ إذ يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد باتفاق الفقهاء، الذين استدلوا على ذلك بعموم أدلة استحباب الصوم وفَضله، وكون الصوم من الأعمال التي حث عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فضل العشر من ذي الحجة

‏ ورد من فضل العشر من ذي الحجة ،أنها فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي:

أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء.

و تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).

و تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض. شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).

و تجتمع فيها أمّهات العبادات فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

وتُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ). فَضْل العمل في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة وردت العديد من الأحاديث النبويّة التي تُبيّن فَضْل العمل في العَشر الأولى من ذي الحِجّة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.

وقال -صلى الله عليه وسلم- : (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ)؛إذ دلّ الحديث على أنّ العَشر من ذي الحِجّة أفضل أيّام السنة، وأنّ العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من العمل في غيرها من أيّام السنة.

وقال النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حديثٍ آخر: (ما من عملٍ أزكى عند اللهِ ولا أعظمَ أجرًا من خيرٍ يعملُه في عَشرِ الأَضحى)، وقوله أيضاً: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).