متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعدها

لعل ما يجعل السؤال عن متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026 م ؟ سؤال الساعة ، هو سرعة انفراط شهر ذي القعدة 1667هـ، فيما أن هذه الأيام العشر تعد من الأزمنة المباركة والتي يُستحب صيامها وتختم بأعظم الأيام وهو يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك، من هنا يبحث الكثيرون عن متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026 ليستعدوا فيها لأحد أعظم مواسم الخير وكذلك لأفراح العيد .

متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026 م؟، من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة الهجري 1447هـ، والذي من المقرر أن يتم بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1447هـ،و 16 مايو 2026م.

فإذا كان السبت آخر أيام ذي القعدة فإن غرة ذي الحجة تكون يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، أما إذا لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة، وكانت عدة ذي القعدة 30 يومًا فيكون الأحد هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الإثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام ذي الحجة 1447هـ .

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2026 م في مصر ، ودخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم السبت 16 مايو 2026م.

ومن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى عشر من ذي الحجة 2026

حددت الحسابات الفلكية متى عشر من ذي الحجة 2026 م، حيث تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 1447هـ فلكياً يوم الإثنين 18 مايو 2026، وتستمر حتى يوم عرفة (التاسع) الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون عيد الأضحى (العاشر) يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

و من المقرر أن تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد بدء شهر ذي الحجة 1447هـ، والذي يكون يوم الإثنين 18 مايو 2026 م حيث يكون أول أيام ذو الحجة.

ويوافق عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة 1447 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2026 يوم الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1447هـ، و 27 مايو 2026، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1447هـ، و 30 مايو 2026م ، حيث حُددت بداية شهر ذو الحجة بناءً على توقيت ميلاد الهلال وإجراء الرؤية الشرعية.

العشر من ذي الحجة 2026 فلكيا

وبحسب معهد البحوث الفلكية ، فإن هلال شهر ذو الحجة 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد 17 مايو 2026، وهو اليوم ذاته الذي سيتم فيه تحري رؤية الهلال، وتشير التقديرات إلى أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 م سيكون أول أيام شهر ذو الحجة.

متى عيد الأضحى 2026 في مصر

و حددت الحسابات الفلكية أن وقفة عرفات لهذا العام ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، يليه عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك بحسب الرؤية الفلكية المنتظرة تأكيدها من الجهات الشرعية المختصة.

وتتفاوت مدة بقاء الهلال في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية من منطقة لأخرى، إذ تشير الحسابات إلى أن الهلال سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، بينما يستمر ظهوره في مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة.

وتراوح المدة في محافظات مصر الأخرى ما بين 40 و49 دقيقة، أما في العواصم العربية والإسلامية، فتتراوح المدة بين 9 و59 دقيقة.

أبرز تواريخ عشر ذي الحجة 2026م (1447هـ)

1 ذو الحجة: يوم الإثنين 18 مايو 2026 (بداية الأيام العشر).

9 ذو الحجة (وقفة عرفة): يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

10 ذو الحجة (عيد الأضحى): يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

إجازة عيد الأضحى 2026

وتأتي إجازة عيد الأضحى 2026 م ضمن جملة الإجازات الرسمية، والتي من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر من يوم وقفة عرفات، يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 م وتستمر حتى السبت 30 مايو 2026م وفقًا لأجندة العطلات الرسمية.

فضل العشر من ذي الحجة

ورد من فضل الأيام العشر من ذي الحجة ، فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي:

‏ أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء.

و تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).

و تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض. شَهِدَ لها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).

و تجتمع فيها أمّهات العبادات فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

و تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

فَضْل العمل في الأيّام العَشر من ذي الحِجّة

وردت العديد من الأحاديث النبويّة التي تُبيّن فَضْل العمل في العَشر الأولى من ذي الحِجّة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ومنها: قَوْله: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

إذ دلّ الحديث على أنّ العَشر من ذي الحِجّة أفضل أيّام السنة، وأنّ العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من العمل في غيرها من أيّام السنة، وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- في حديثٍ آخر: (ما من عملٍ أزكى عند اللهِ ولا أعظمَ أجرًا من خيرٍ يعملُه في عَشرِ الأَضحى)، وقوله أيضاً: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).