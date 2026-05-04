زيارة ترامب للطبيب تثير التكهنات حول حالته الصحية

أثارت زيارة غير معلنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طبيب أسنان في ولاية فلوريدا موجة من التساؤلات والجدل، بعدما لم تكن هذه الزيارة مدرجة ضمن جدول أعماله الرسمي.

ووفقًا لما نقلته تقارير صحفية، غادر ترامب ناديه للجولف في منطقة جوبيتر بعد ظهر يوم السبت متجهًا إلى موعد طبي، قبل أن يؤكد البيت الأبيض لاحقًا أن الزيارة كانت "مجدولة وروتينية" لدى طبيب الأسنان المحلي.

ورغم هذا التوضيح، لم ينهِ البيان الرسمي حالة الجدل، بل زاد من حدة النقاش، خاصة مع غياب أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الفحص أو أسبابه. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحالة الصحية للرئيس اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لتقدمه في العمر، حيث يُعد ترامب من أكبر الرؤساء سنًا عند توليه المنصب.

اللافت أن آخر فحص طبي شامل أعلن عنه رسميًا لترامب كان في أبريل 2025، حين أكد طبيب البيت الأبيض أنه يتمتع بـ"صحة ممتازة". ومنذ ذلك الحين، لم تُنشر تحديثات مفصلة عن حالته الصحية، ما جعل أي تحرك طبي—حتى لو كان بسيطًا—محط متابعة دقيقة من الإعلام والمراقبين.

انتقادات وتساؤلات حول الشفافية الصحية

الزيارة المفاجئة دفعت عددًا من الأطباء والمعلقين السياسيين إلى طرح تساؤلات علنية، كان أبرزهم الطبيب جوناثان راينر، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض يمتلك بالفعل وحدة طبية متكاملة تشمل عيادة أسنان منذ عقود، ما يثير التساؤل حول سبب توجه الرئيس إلى عيادة خارجية.

وفي منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر راينر أن "نقص الشفافية" في ما يتعلق بالحالة الصحية للرئيس هو ما يجعل حتى زيارة روتينية لطبيب الأسنان مثار شكوك. وأضاف أن مثل هذه الوقائع تعزز الحاجة إلى تشريعات تُلزم بالكشف الدوري والواضح عن الحالة الصحية للرئيس وقدرته على أداء مهامه.

كما انضم معلقون سياسيون آخرون إلى هذا الجدل، حيث أبدى بعضهم استغرابه من توقيت الزيارة، خاصة أنها جاءت بشكل مفاجئ خلال نشاط ترفيهي للرئيس، ومن دون إعلان مسبق. وزادت التكهنات بعد منشورات متداولة دعت إلى "الدعاء للرئيس"، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي على وجود مشكلة صحية.

في المقابل، يرى مؤيدو ترامب أن الأمر لا يتجاوز زيارة طبية عادية، وأن تضخيمها يدخل في إطار الاستقطاب السياسي الحاد الذي يحيط بكل تحركاته. لكن مع استمرار الجدل، تبقى مسألة الشفافية الصحية للرؤساء في الولايات المتحدة موضوعًا حساسًا، يتجدد طرحه مع كل واقعة مشابهة، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس في سن متقدمة ويشغل منصبًا بالغ الأهمية.