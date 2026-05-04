أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان

أكدت مصادر مطلعة، أن أمريكا أخبرت إسرائيل بضرورة محافظاتها على استمرار حالة عدم الحرب في لبنان.

أفادت القناة 12 التابعة للاحتلال وفق مصادر لها بأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا رغم أي تطورات مع إيران.

رغم ذلك، لايزال الخرق الإسرائيلي مستمرا في لبنان دون عمليات كبيرة، ففي أحدث الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

أفادت وكالات الصحافة الدولية، أن الهجمات وقعت في عدة مناطق بجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وبحسب التقرير، فقد أسفرت إحدى الغارات الجوية قرب مدينة صور عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مواطنان سوريان ومواطن مصري.

وفي حوادث أخرى، قُتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة، وقُتل شخصان آخران في هجوم على منزل سكني.

وفي الوقت نفسه، ووفقاً لمصادر لبنانية رسمية، فقد قُتل 2700 شخص ونزح أكثر من 1.6 مليون شخص منذ بدء الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق في مارس.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهجمات تحدث على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي تم تمديده مرة أخرى.