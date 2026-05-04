سهام صالح تكشف مفاجأة قوية بشأن مدير الكرة الجديد بالأهلي

كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجاة بشأن مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي في الموسم المقبل.



وقال سهام صالح خلال تصريحاته لبرنامج الكلاسيكو قناة اون:سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة اللى يهمه ان يكون في مدير كورة بمواصفات قوية خلال الموسم المقبل

واضافت: اشادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية و كان فى متابعه لشغل شادي فى قطاع الكرة النسائيه فى حالة ارتياح وفى مجلس الادارة شافوا ان شادي نجح انه يحقق المطلب منه كمان نجح فى كل الملفات الادارية اللى كانت قدامه ويمكن ده اللى خلى مسؤولى الاهلي يفكروا فى شادي محمد .

واضافت: طيب مين الاسم التانى .. كابتن وائل جمعه اللى اصلا كان تولى منصب مدير الكرة فى الاهلي عام 2014 ولمدة سنه شغل هذا المنصب



وتابعت: الاسم التالت اللى مترشح يكون مدير الكرة .. كابتن هادي خشبة .. اللى برضه تولي هذا المنصب فى الاهلي فى عام 2009 .. فا دول الاسماء التلاته اللى بيفاضل منهم مسؤولى الاهلي لاختيار منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى الجديد