المانجو في خطر.. تحذيرات من تأثير التقلبات الجوية على المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور خالد رفاعي، أستاذ تغير المناخ أن ما تشهده البلاد من تقلبات جوية حادة يعود إلى التغيرات المناخية، موضحًا أن تداخل الفصول أصبح ظاهرة واضحة في الوقت الحالي، ما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الطقس وحدوث ظواهر غير معتادة مثل سقوط الأمطار خلال فصل الصيف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التوقعات الجوية لم تعد بنفس الدقة السابقة، نتيجة تسارع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأجواء باتت تشهد أحداثًا سريعة ومفاجئة، مثل الرياح المحملة بالأتربة والأمطار الغزيرة في فترات قصيرة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن هذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية، خاصة خلال المراحل الحرجة من نموها، لافتًا إلى أن كل محصول له ظروفه الخاصة، ما يتطلب التعامل بحذر مع التغيرات الجوية لتجنب الخسائر.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية قبل وأثناء وبعد الظواهر الجوية، مثل إغلاق الصوب الزراعية قبل الرياح الشديدة، وضبط عمليات الري والتسميد أثناء التقلبات، بالإضافة إلى تقوية النباتات بعد انتهاء الموجات الجوية لتقليل آثار الإجهاد.

وأوضح أن محاصيل مثل المانجو والموالح قد تتأثر نتيجة الرياح واضطراب الأحوال الجوية، خاصة خلال فترة التزهير، ما قد يؤدي إلى تساقط الأزهار وانخفاض الإنتاجية، داعيًا المزارعين إلى تجنب الممارسات الزراعية الخاطئة خلال هذه الفترة.

صورة من زياوة وزير الدفاع
