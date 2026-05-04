رئيس جامعة بنها يؤكد على ضرورة تعزيز القيم والحفاظ على الهوية المصرية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على ضرورة تعزيز الطلاب بالقيم الإيجابية المجتمعية والأخلاقية والحفاظ على الهوية المصرية داخل الحرم الجامعي ، وأهمية اتخاذ الحذر من خطورة ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي من السلبية وتأثيرها علي عقول الشباب وعلى أدائهم وتقدمهم الدراسي.

وشدد على ضرورة التأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها، ومواجهة هذه الظواهر بوعي ومسؤولية، باعتبار أن الشباب هم قادة المستقبل."



ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي ، الطلاب بأهمية دور المرشد الأكاديمي في دعمهم وتوجيههم ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات الأكاديمية والشخصية ، وإرشادهم إلى الخدمات الداعمة المتوفرة لهم، مما يمكّنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

وأوضح " الجيزاوي " حرص جامعة بنها علي مشاركة أبنائها الطلاب في كافة الفعاليات والمناسبات وخاصة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، لما لها من دور في تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها ومتميزة في مختلف المجالات.