الخارجية الإيرانية: الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" بأن التحركات العسكرية الأمريكية ضد السفن أدت إلى انعدام الأمن في المياه الدولية، وأن الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران.

أعلنت الخارجية الباكستانية، أن إعادة السفينة توسكا إلى إيران خطوة أمريكية لبناء الثقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات في طهران نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال، بعد إدانتهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد خلال شهر يناير الماضي.

وفي سياق آخر، قدّر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) داني سيترينوفيتش أن النظام في إيران لا يبدو في وارد الاستسلام أو رفع الراية البيضاء في ظل الضغوط الحالية، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية.