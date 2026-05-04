الحرس الثوري: سنرد بحزم على أي تهديد في أي منطقة من إيران

إيران
إيران
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الحرس الثوري الإيراني" أنه  سيرد "بحزم" على أي تهديد بأي مستوى وفي أي منطقة من إيران.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية، وحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله.


وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وعلى السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن العبور في مضيق هرمز دون تنسيق.

وأعلنت أكسيوس، أن المبادرة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن أمريكية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات في طهران نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال، بعد إدانتهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد خلال شهر يناير الماضي.

وفي سياق آخر، قدّر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) داني سيترينوفيتش أن النظام في إيران لا يبدو في وارد الاستسلام أو رفع الراية البيضاء في ظل الضغوط الحالية، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح سيترينوفيتش أن كل طرف في الصراع يفترض أن الطرف الآخر قادر على تحمّل مزيد من الضغوط، وهو ما يعقّد مسار المفاوضات الجارية ويجعل الوصول إلى تسوية أكثر صعوبة.

إيران الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري مضيق هرمز القوات المسلحة الإيرانية

