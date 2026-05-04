الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

إيران تحذر أمريكا: لن نتهاون مع أي تحرك داخل مضيق هرمز

أطلقت إيران تحذيراً شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تدخل عسكري أو أمني في مضيق هرمز يعد انتهاكاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده “لن تتهاون مع أي تحرك أمريكي داخل المضيق”، مشدداً على أن طهران تعتبر هذه الخطوة تجاوزاً خطيراً للتهدئة القائمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء عملية جديدة تحمل اسم "مشروع الحرية" صباح الاثنين، بهدف تأمين مرور السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالنزاع مع إيران وتأثيره على الملاحة الدولية.

وأوضح ترامب أن عددا من الدول، التي لا ترتبط مباشرة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت دعماً أمريكياً لمساعدة سفنها المحتجزة في المضيق، مشيراً إلى أن هذه السفن تُعد أطرافاً محايدة تضررت من الظروف الراهنة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل على مرافقة السفن عبر الممرات المائية المتأثرة، لضمان خروجها بشكل آمن واستئناف أنشطتها التجارية دون عوائق، مضيفاً أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لحماية السفن وأطقمها.

وبين أن العملية تحمل أبعاداً إنسانية، حيث تعاني بعض السفن من نقص في الإمدادات الأساسية، ما يجعل التدخل ضرورياً لضمان سلامة الأفراد على متنها.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا بين الأطراف المتنازعة.

وفي السياق ذاته، كشف ترامب عن وجود مؤشرات إيجابية في المحادثات الجارية مع إيران، معرباً عن أمله في أن تفضي إلى نتائج تخدم استقرار المنطقة.

واختتم بتحذير واضح من أي محاولة لعرقلة العملية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم مع أي تدخل يهدد تنفيذ هذه المهمة.

