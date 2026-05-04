خروج مزدوج من أوابك وأوبك+.. الإمارات تعيد رسم خريطة تحالفاتها النفطية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إنهاء عضويتها في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، لتواصل بذلك إعادة صياغة حضورها داخل التكتلات النفطية الإقليمية والدولية.

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة عبر منصاتها الرسمية أنها تسلمت إخطارًا رسميًا من وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، موجّهًا إلى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء أوابك، وزير النفط والغاز الليبي. وتضمن الخطاب قرار أبوظبي الانسحاب من عضوية المنظمة اعتبارًا من الأول من مايو الجاري.

من جانبها، أعربت أوابك عن تقديرها للدور الذي لعبته الإمارات طوال سنوات عضويتها، مشيدة بإسهاماتها في دعم العمل العربي المشترك في مجالات النفط والطاقة. كما أكدت استمرارها في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يخدم المصالح المشتركة عبر برامجها ومبادراتها الاستراتيجية.

يُذكر أن منظمة أوابك، التي تأسست عام 1968 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين الدول العربية، ستشهد تراجع عدد أعضائها إلى تسع دول بعد هذه الخطوة.

ويأتي هذا الانسحاب بالتزامن مع تحرك إماراتي أوسع، إذ أعلنت الدولة مؤخرًا مغادرتها كلًا من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”، في مسعى يمنحها مرونة أكبر في إدارة مستويات إنتاج النفط، بعيدًا عن قيود الحصص الجماعية.