باسم مرسي: الزمالك كشف الأهلي وبيراميدز.. والإعلام ظلم الأبيض

قال باسم مرسي لاعب الزمالك السابق، إن الإعلام يخطط لكيفية حصول الأهلي على بطولة الدوري المصري الموسم المقبل.

وتابع مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: مينفعش الإعلام يقول الأهلي هياخد الدوري الموسم الجاي، والاعلام ببخطط للأهلي ازاي يساعده الموسم الجديد .. لازم الإعلام يدي الزمالك حقه أنه في عز كل حاجه.



واضاف: الأهلي عنده لاعيبة وعنده ملايين ومستقر مدرب يمشي يجي مكانه مدرب علطول ، المفروض الزمالك يمر بنفس اللي بيمر بيه الأهلي مش العكس . ومع ذلك ده متصدر دوري وواخد الكونفدرالية.



وواصل: منقولش الأهلي وحش.. نقول شابوه للزمالك اللي خلى الأهلي وحش ، والزمالك كشف الأهلي وبيراميدز أصحاب الملايين.