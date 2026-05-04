بعد إحالته للمحكمة.. تطورات بقضية الأهلي ضد هاني شكري

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن الجهات المختصة قررت إحالة هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده من جماهير وإدارة الأهلي، بسبب إهانة الجماهير أثناء ظهوره في إحدى المناسبات.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "النيابة قررت إحالة هاني شكري للمحكمة الاقتصادية بعد تقديم عدة بلاغات ضده، من بينها بلاغات مقدمة من مسؤولين داخل النادي الأهلي، بالإضافة إلى بلاغات من بعض أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف: "تمت إحالة هاني شكري للتحقيق في نيابة العجوزة، ومن ثم تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تجميع كافة البلاغات المقدمة ضده أمام النيابة".

وتابع: "أنا وكيل عن بعض مقدمي البلاغات من جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وهناك محامون آخرون يتابعون بقية البلاغات في نفس القضية".

وأشار إلى تطورات التحقيقات قائلًا: "خلال الأسبوع الماضي، خضع هاني شكري للتحقيق، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية".