سيناريوهات حسم الدوري.. بيراميدز البطل حال تساوي ثلاثي القمة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل حاسمة بشأن ترتيب فرق القمة في حال تساوي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط بنهاية الدوري المصري الممتاز.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللائحة تنص أولًا على الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، مشيرًا إلى أن التوازن يسيطر على هذا البند، إذ حقق كل فريق انتصارين مقابل خسارتين.

وأضاف أن الزمالك: فاز على بيراميدز مباراتين، مقابل فوز بيراميدز على الأهلي مباراتين، بينما الأهلي فاز على الزمالك مباراتين، لذلك الحسم ينتقل إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وهو ما يمنح الأفضلية لفريق بيراميدز، الذي سجل 5 أهداف واستقبل هدفين بفارق +3.

واصل الإعلامي أضا، تصريحاته بأنه في المقابل، سجل الأهلي 5 أهداف واستقبل 6، ليكون الفارقه -1، بينما أحرز الزمالك 3 أهداف وتلقى 5، بفارق -2.

وبناءً على هذه الأرقام، أكد أضا أن الترتيب النهائي حال تساوي النقاط سيكون بتصدر بيراميدز، يليه الأهلي في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث.