تشكيل طلائع الجيش ضد حرس الحدود في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تحت قيادة جمعة مشهور، المدير الفني ،عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر وائل

خط الدفاع: أبو بكر كيتا - محمد فتح الله - عمرو طارق - أحمد علاء

خط الوسط: حسام السويسي - أحمد عبد الرحمن - محمد هاني - علي حمدي

الهجوم: إسلام محارب - إسماعيل أجورو

على مقاعد البدلاء: خالد سرحان - رجب خالد - فارس حاتم - كريم طارق - غيث المدادحة - عماد سيد معوض - حامد خالد - أحمد طارق - يحيى مصطفى