لون خادع وطعم غريب.. دلائل تكشف التوت المغشوش

مع ارتفاع أسعار الفاكهة، يلجأ بعض البائعين إلى حيل غير صحية، من بينها غش التوت بإضافة ألوان صناعية لإعطائه مظهرًا جذابًا وطازجًا.

ويعد التوت من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لكن تناوله في حال كونه مصبوغًا قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة للأطفال.

واليكم أبرز العلامات التي تساعدك على كشف التوت المصبوغ قبل شرائه أو تناوله:

لون مبالغ فيه يتميز التوت الطبيعي بتدرجات لونية غير موحدة، بينما يظهر التوت المصبوغ بلون أحمر أو بنفسجي فاقع وموحد بشكل لافت، ما يثير الشك حول جودته.

ترك صبغة على اليد من أسهل الطرق لاكتشاف الغش، فرك حبات التوت بين الأصابع، فإذا تركت لونًا قويًا أو صبغة واضحة، فهذا دليل على احتمال إضافة ألوان صناعية.

تغير لون الماء بسرعة عند وضع التوت في كوب ماء، إذا تحول لون الماء بسرعة إلى الأحمر أو البنفسجي الداكن، فهذا مؤشر قوي على أنه مصبوغ، بعكس التوت الطبيعي الذي يترك لونًا خفيفًا تدريجيًا.

اختلاف اللون من الداخل عند قطع حبة التوت، إذا كان لونها من الداخل فاتحًا أو أبيض مقارنة بالخارج، فقد يكون ذلك دليلًا على تلوين السطح فقط.

طعم غير طبيعي التوت الطبيعي يجمع بين الحلاوة والحموضة، بينما قد يكون طعم التوت المصبوغ باهتًا أو يحمل مذاقًا صناعيًا غير مستساغ.

ملمس لامع بشكل غريب قد يشير الملمس الناعم جدًا أو اللمعان الزائد إلى وجود مواد مضافة على سطح التوت.

نصائح لتجنب شراء التوت المغشوش

ينصح الخبراء بشراء التوت من مصادر موثوقة، والانتباه لشكل الحبات ولونها، مع غسلها جيدًا قبل تناولها. كما يفضل اختيار التوت الطازج ذو المظهر الطبيعي غير المبالغ فيه.

وهذه العلامات خطوة أساسية لحماية صحتك وصحة أسرتك، وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش الغذائي.