إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح ويؤكد: توريد 24 ألف طن منذ بدء الموسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل التوت كل يوم؟

التوت
هاجر هانئ

 التوت من الفاكهة التي يعشق الكثير من الأشخاص تتاولها سواء الكبار أو الصغار ، ويتميز التوت بأنه غني بالعديد من الڤيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

فوائد التوت


يدعم صحة القلب
يحتوي التوت على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين، الذي قد يحمي القلب. في إحدى الدراسات، خفضت النساء اللواتي تناولن الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين، مثل التوت والفراولة، 3 مرات على الأقل في الأسبوع من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 32٪.1

وجدت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

غني بمضادات الأكسدة
يحتوي التوت على واحد من أعلى تركيزات مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض، والتي قد تحمي من السرطان. أظهرت بعض الأبحاث أن مستخلص التوت يمكن أن يساعد في توعية الخلايا السرطانية لآثار العلاج الإشعاعي. قد تقلل مضادات الأكسدة في التوت أيضا من نمو الخلايا غير الطبيعي، مما يغذي السرطان.

تحسن الذاكرة
يساعد تناول التوت في تحسين الذاكرة، يعتقد الباحثون أن تأثيرات الفاكهة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات هي المسؤولة عن تعزيز صحة الدماغ. وجدت إحدى الدراسات أن إضافة حصة واحدة على الأقل من التوت في الأسبوع إلى النظام الغذائي للشخص أبطأ التدهور المعرفي لدى النساء المسنات بمقدار 2.5 سنة.

تعزيز صحة الأمعاء
يمكن أن يحسن المحتوى العالي من الألياف في التوت صحة الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، التوت غني بالمركبات التي تعمل كبريبايوتكس، مما يعزز البكتيريا الصحية في الأمعاء.

يدعم صحة النظر
قد يدعم تناول التوت صحة العين. الأنثوسيانين الموجود في الفاكهة له خصائص وقائية يمكن أن تحمي البصر. قد تساعد أيضا في إبطاء فقدان الرؤية في حالات مثل الضمور البقعي والتهاب الشبكية الصباغي.

تعزيز صحة البشرة
قد يدعم فيتامين ج في التوت تكوين الكولاجين في الجلد ويمنع تلف الجلد الناجم عن الشمس. يحتوي كوب واحد فقط من التوت على 24٪ من بدلك اليومي من فيتامين C.

ظبط مستويات السكر في الدم
التوت غني بالألياف وأقل في السكر من الأنواع الأخرى من الفاكهة. يساعد هذا المزيج على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة التوت إلى نظامك الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع2

المصدر:verywellhealth

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن إطلاق مسابقة أفضل مقال إبداعي

فرصة للشباب.. الأزهر يطلق مسابقة أفضل مقال إبداعي.. التفاصيل والجوائز

بأكثر من 10 آلاف داعية في 3925 مسجدًا.. الأوقاف تعزز حضورها الميداني

بأكثر من 10 آلاف داعية في 3925 مسجدًا.. الأوقاف تعزز حضورها الميداني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد