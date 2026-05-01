ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل التوت كل يوم؟

التوت من الفاكهة التي يعشق الكثير من الأشخاص تتاولها سواء الكبار أو الصغار ، ويتميز التوت بأنه غني بالعديد من الڤيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

فوائد التوت



يدعم صحة القلب

يحتوي التوت على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين، الذي قد يحمي القلب. في إحدى الدراسات، خفضت النساء اللواتي تناولن الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين، مثل التوت والفراولة، 3 مرات على الأقل في الأسبوع من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 32٪.1

وجدت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي التوت على واحد من أعلى تركيزات مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض، والتي قد تحمي من السرطان. أظهرت بعض الأبحاث أن مستخلص التوت يمكن أن يساعد في توعية الخلايا السرطانية لآثار العلاج الإشعاعي. قد تقلل مضادات الأكسدة في التوت أيضا من نمو الخلايا غير الطبيعي، مما يغذي السرطان.

تحسن الذاكرة

يساعد تناول التوت في تحسين الذاكرة، يعتقد الباحثون أن تأثيرات الفاكهة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات هي المسؤولة عن تعزيز صحة الدماغ. وجدت إحدى الدراسات أن إضافة حصة واحدة على الأقل من التوت في الأسبوع إلى النظام الغذائي للشخص أبطأ التدهور المعرفي لدى النساء المسنات بمقدار 2.5 سنة.

تعزيز صحة الأمعاء

يمكن أن يحسن المحتوى العالي من الألياف في التوت صحة الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، التوت غني بالمركبات التي تعمل كبريبايوتكس، مما يعزز البكتيريا الصحية في الأمعاء.

يدعم صحة النظر

قد يدعم تناول التوت صحة العين. الأنثوسيانين الموجود في الفاكهة له خصائص وقائية يمكن أن تحمي البصر. قد تساعد أيضا في إبطاء فقدان الرؤية في حالات مثل الضمور البقعي والتهاب الشبكية الصباغي.

تعزيز صحة البشرة

قد يدعم فيتامين ج في التوت تكوين الكولاجين في الجلد ويمنع تلف الجلد الناجم عن الشمس. يحتوي كوب واحد فقط من التوت على 24٪ من بدلك اليومي من فيتامين C.

ظبط مستويات السكر في الدم

التوت غني بالألياف وأقل في السكر من الأنواع الأخرى من الفاكهة. يساعد هذا المزيج على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة التوت إلى نظامك الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع2

المصدر:verywellhealth