الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
عزة عاطف

أعلنت شركة أودي الألمانية رسميًا عن إنهاء إنتاج طرازيها الأكثر مبيعًا في فئة الدخول؛ الهاتشباك أيه 1 (A1) والكروس أوفر المدمجة كيو 2 (Q2)، وذلك في خطوة استراتيجية جريئة تهدف إلى إعادة توجيه موارد الشركة بالكامل نحو السيارات الكهربائية ذات الهوامش الربحية المرتفعة. 

وبحلول شهر أبريل 2026، خرجت آخر سيارة كيو 2 من خط تجميع إنغولشتات، بينما توقف إنتاج أيه 1 بشكل نهائي في منشأة مارتوريل بإسبانيا، لتسدل أودي بذلك الستار على حقبة السيارات ذات الميزانية المحدودة التي حققت مبيعات مذهلة تجاوزت 2.3 مليون مركبة، مؤكدة أنه لا توجد خطط لتقديم أي خلفاء لهذه الطرازات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

استراتيجية التضحية بالحجم مقابل الربحية الفائقة

لطالما مثلت سيارات إيه 1 وكيو 2 المدخل الرئيسي والمحرك الأساسي لحجم مبيعات أودي في أسواق كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، إلا أن الإدارة في إنغولشتات قررت أن حجم المبيعات الضخم لا يعني بالضرورة أرباحًا مجزية في ظل التكاليف الباهظة للتحول الكهربائي.

وبدلاً من الاستمرار في بناء سيارات يقل سعرها عن 35 ألف دولار، قررت أودي أن تمنح الأولوية للموديلات الأكبر والأغلى ثمنًا التي تحقق عوائد استثمارية ضخمة، مما يسمح لها بتمويل عمليات التطوير المعقدة لمنصات الطاقة النظيفة وتوفير مساحات إضافية على خطوط الإنتاج للأجيال القادمة من السيارات الفاخرة.

مستقبل أودي الكهربائي وظهور أيه 2 إي ترون المرتقب

لن يظل الفراغ الذي تركه رحيل الطرازات الصغيرة طويلاً، حيث تخطط أودي لإعادة تعريف فئة الدخول عبر سيارات كهربائية بالكامل، وعلى رأسها طراز أيه 2 إي ترون (A2 e-tron) المرتقب. وسيكون التوجه الجديد منصباً على تقديم سيارات كهربائية صغيرة ولكن بأسعار تضعها في فئة الرفاهية، مما يعني أن المشتري الذي كان يبحث عن سيارة أودي اقتصادية سيتعين عليه الآن دفع مبالغ إضافية للحصول على التكنولوجيا الكهربائية المتطورة. 

وتعكس هذه الخطوة رؤية أودي التي ترى أن مستقبل العلامة يكمن في الحصرية والفخامة الرقمية، وليس في المنافسة الكمية داخل قطاع السيارات الشعبية الرخيصة.

إعادة هندسة التصنيع وتحول مصانع إنغولشتات ومارتوريل

يمثل توقف الإنتاج في مصانع إنغولشتات الألمانية ومارتوريل الإسبانية بداية مرحلة "إعادة الهندسة" الشاملة لمنشآت أودي، حيث سيتم تحويل خطوط الإنتاج التي كانت مخصصة للمحركات التقليدية لتصبح قادرة على تجميع حزم البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي المتكاملة. 

ويعد هذا التحول جزءًا من خطة أودي الشاملة لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، وهو ما يفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة أحيانًا مثل التخلي عن طرازات ناجحة جماهيريًا لصالح طرازات تضمن لها البقاء والمنافسة في عالم المحركات الجديد الذي لا يرحم الضعفاء ماليًا.

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

