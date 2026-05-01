نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري داخل مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الازهر الجامعي بأسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، كان يعاني من اعوجاج شديد بالعمود الفقري مصحوباً بتحدب في الفقرات القطنية، وهو ما انعكس بشكل كبير على حالته الصحية وجودة حياته، في ظل تحديات طبية دقيقة وتعقيدات حالت دون إمكانية التدخل في مراكز طبية أخرى.

وبعد وصول الحالة إلى مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط، تم إجراء تقييم طبي شامل ودقيق، أسفر عن تشخيص إصابته بمتلازمة Ehlers-Danlos Syndrome، وهي من الحالات النادرة التي تزيد من صعوبة التدخلات الجراحية نظرًا لضعف الأنسجة وارتفاع معدلات الخطورة.

وبعد دراسة الحالة من مختلف الجوانب الطبية ومناقشتها من قبل الفريق المختص، وبموافقة ودعم إدارة المستشفى، تقرر التدخل الجراحي، حيث أجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام.

وقد شارك في إجراء العملية فريق طبي متميز ضم: الدكتور عامر القط، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمد موسى البشبيشي المدرس المساعد، والدكتور محمود جابر المدرس المساعد، والدكتور محمد ياسر المدرس المساعد، والطبيب عبداللاه عمار طبيب مقيم.

كما ضم فريق التخدير: الدكتور حسين علي محمد مدرس التخدير، والدكتور أسامة ماهر فتحي طبيب مقيم، وفريق التمريض مصطفى علي، و حمادة ياسر.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة، مشيداً بكفاءتهم العلمية والعملية وما بذلوه من جهد متميز في التعامل مع حالة شديدة الدقة والتعقيد، كما وجه الشكر إلى الدكتور إبراهيم أبو عميرة رئيس قسم جراحة العظام، تقديراً لمتابعته العلمية ودعمه الفني للحالة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل ما توليه قيادات جامعة الأزهر من دعم ورعاية مستمرة، وفي مقدمتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، و الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد مدير الإصابات والطوارئ.