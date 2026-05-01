أسيوط.. قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية وشاملة بمركزي الغنايم والقوصية خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن القوافل تستهدف توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة، في عدد من التخصصات الحيوية تشمل الرمد، والعظام، والباطنة، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمة صحية متكاملة داخل نطاقهم الجغرافي.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل تستهدف نحو 5 آلاف مواطن، حيث تبدأ الفعاليات بمركز الغنايم يوم 4 مايو بقافلة رمد متكاملة، يليها يوم 5 مايو قافلة متعددة التخصصات، ثم تتواصل أعمال القوافل بمركز القوصية يومي 6 و7 مايو من خلال قافلتين طبيتين شاملتين بمختلف التخصصات.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء مركزي الغنايم والقوصية بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لإنجاح أعمال القوافل، مع رفع درجة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى أكبر عدد من المستفيدين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في دعم وتنفيذ المبادرات الطبية والعلاجية المجانية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام تنظيم المزيد من القوافل والأنشطة الخدمية، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة.

