مصدر لبناني: المساعي الخاصة بترتيب زيارة عون للولايات المتحدة مُجمّدة حالياً

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر واسع الاطّلاع القول بأن المساعي الخاصة بترتيب زيارة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً.

ووفق المصدر الذي رفض ذكر إسمه فإن رئيس الجمهورية المتحمّس لزيارة البيت الأبيض، باتت لديه خشية من زيارة تنتهي بصورة مع رئيس حكومة الاحتلالبنيامين نتنياهو، دون أي مكسب واضح في ملفَّيْ وقف إطلاق النار والانسحاب.

وبحسب تصريحات المصدر فإن الجانب الأمريكي أبلغ عون بأنه ليست هناك ضمانات بأن يحصل وقف شامل لإطلاق النار قبل زيارة واشنطن، وأن الانسحاب سوف يكون بنداً في المفاوضات لا خطوة قبلها.