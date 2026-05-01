السفارة الأمريكية: لبنان أمام فرصة حاسمة لتحديد مستقبله

اعتبرت السفارة الأمريكية في بيروت أن لبنان يقف عند “مفترق طرق”، مشيرة إلى أن أمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة دولته وترسيخ سيادته واستقلاله.



وأوضحت السفارة، في بيان، أن الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل قد يشكّل مدخلاً لمرحلة جديدة، معتبرة أن استمرار وقف إطلاق النار، الذي جاء بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أتاح لبيروت مساحة لطرح مطالبها على طاولة المفاوضات بدعم أمريكي.



وأضاف البيان أن عقد لقاء مباشر محتمل بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوساطة واشنطن، قد يفتح الباب أمام ضمانات تتعلق بالسيادة الكاملة، وأمن الحدود، وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.



واختتمت السفارة بالتأكيد أن “اللحظة الحالية مفصلية”، داعية لبنان إلى اغتنام الفرصة “بثقة وحكمة”، ومشددة على استعداد الولايات المتحدة لدعمه في هذه المرحلة، معتبرة أن “زمن التردد قد انتهى”.