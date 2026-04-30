حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

شهدت منطقة مؤسسة الزكاة عند محطة الشرفا، حادثًا مفاجئًا بعدما فقد سائق سيارة ميكروباص السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف المركبة وصعودها أعلى الرصيف، قبل أن تدهس عددًا من المارة وتقتحم محل "كبابجي" بالمنطقة.





وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في رفع آثار الحادث وفحص ملابساته، للوقوف على أسبابه، وما إذا كان ناتجًا عن عطل فني بالسيارة أو اختلال مفاجئ في القيادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.