غلق كلي 10 أيام لـ طريق مصر أسوان الزراعي الغربي | اِعرف التحويلات المرورية
3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
لا سفر دون إخطار | تشريع جديد يحكم تنقل الأبناء بعد الطلاق
اقتصاد

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

محمد صبيح

رصدت موازنة العام المالي 2026-2027 زيادة في المستهدفات الضريبية على التبغ والسجائر، في مؤشر واضح نحو توقعات بارتفاع أسعار السجائر قد تطرق أبواب المستهلكين قريبًا.

مصر تستهدف 140 مليار جنيه من التبغ

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027 أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ تبلغ 140.8 مليار جنيه (نحو 2.6 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 26% مقارنة بمستهدفات العام المالي الجاري البالغة 111.7 مليار جنيه.

وتُعدّ هذه القفزة الضريبية من أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وتُلقي بظلالها مباشرة على توقعات زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه الشركات المصنّعة تاريخيًا إلى تمرير الأعباء الضريبية إلى المستهلك النهائي.

أسعار السجائر اليوم في مصر

في انتظار ما قد تحمله الموازنة الجديدة من تداعيات على المستهلك، تُسجّل أسعار السجائر اليوم في السوق المصرية مستويات متفاوتة بحسب الماركة.

وتتصدر سجائر «ميريت» قائمة الأعلى سعرًا بـ 111 جنيهًا للعلبة بعد أن كانت تُباع بـ105 جنيهات، تليها «مارلبورو» بـ 102 جنيه مقابل 97 جنيهًا في السابق، فيما تُسجّل «دافيدوف» بأنواعها الأربعة (كلاسيك وجولد ووايت وسليمز) السعر ذاته عند 102 جنيه.

وتأتي سجائر «إل آند إم» بـ 82 جنيهًا، في حين تستقر «مارلبورو كرافتد» عند 79 جنيهًا، أما سجائر «تايم» و«تايم شيفت» بأنواعهما فتُسجلان 53 جنيهًا للعلبة.

أسعار السجائر كليوباترا والبوكس اليوم

تحتفظ سجائر كليوباترا وعدد من الماركات المحلية المنافسة بسعر موحد عند 48 جنيهًا للعلبة. 

وتشمل هذه الفئة كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس بألوانه المختلفة وكليوباترا سوبر وكليوباترا بلاك ليبول، إلى جانب بوسطن وبلومنت ومونديال بأنواعه الثلاثة (أحمر وأصفر وسيلفر) ومونديال سويتش بنكهتي المنتول والبلو بيري، فضلًا عن ماتوسيان سوبر.

أسعار التبغ المسخن اليوم

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

يشهد قطاع التبغ المسخن بدوره مستويات سعرية متصاعدة. وتتراوح أسعار عبوات HEETS Selections بأنواعها حتى 82 جنيهًا، فيما تصل عبوات HEETS Dimensions إلى 69 جنيهًا، في حين تُسجّل عبوات TEREA بأنواعها أعلى المستويات عند 87 جنيهًا.

ماذا تعني الزيادة الضريبية على المستهلك؟

تاريخيًا، تنعكس أي زيادة في الضرائب المفروضة على التبغ على أسعار السجائر في السوق خلال أسابيع أو أشهر قليلة من إقرار الموازنة. 

وإذا مضت الحكومة قُدُمًا في تحقيق مستهدفها البالغ 140.8 مليار جنيه، فإن ارتفاع أسعار السجائر في مصر بات مسألة وقت لا أكثر، مما يجعل أسعار السجائر الراهنة مرشحة للتغير مع مطلع العام المالي المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

اجازة عيد العمال

إجازة عيد العمال.. قائمة العطلات الرسمية المقبلة في2026

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس.. كم وصل البانيه؟

موعد صرف مرتبات مايو2026

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. احسب الزيادات الجديدة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد