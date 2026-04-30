زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

رصدت موازنة العام المالي 2026-2027 زيادة في المستهدفات الضريبية على التبغ والسجائر، في مؤشر واضح نحو توقعات بارتفاع أسعار السجائر قد تطرق أبواب المستهلكين قريبًا.

مصر تستهدف 140 مليار جنيه من التبغ

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027 أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية من السجائر والتبغ تبلغ 140.8 مليار جنيه (نحو 2.6 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 26% مقارنة بمستهدفات العام المالي الجاري البالغة 111.7 مليار جنيه.

وتُعدّ هذه القفزة الضريبية من أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وتُلقي بظلالها مباشرة على توقعات زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه الشركات المصنّعة تاريخيًا إلى تمرير الأعباء الضريبية إلى المستهلك النهائي.

أسعار السجائر اليوم في مصر

في انتظار ما قد تحمله الموازنة الجديدة من تداعيات على المستهلك، تُسجّل أسعار السجائر اليوم في السوق المصرية مستويات متفاوتة بحسب الماركة.

وتتصدر سجائر «ميريت» قائمة الأعلى سعرًا بـ 111 جنيهًا للعلبة بعد أن كانت تُباع بـ105 جنيهات، تليها «مارلبورو» بـ 102 جنيه مقابل 97 جنيهًا في السابق، فيما تُسجّل «دافيدوف» بأنواعها الأربعة (كلاسيك وجولد ووايت وسليمز) السعر ذاته عند 102 جنيه.

وتأتي سجائر «إل آند إم» بـ 82 جنيهًا، في حين تستقر «مارلبورو كرافتد» عند 79 جنيهًا، أما سجائر «تايم» و«تايم شيفت» بأنواعهما فتُسجلان 53 جنيهًا للعلبة.

أسعار السجائر كليوباترا والبوكس اليوم

تحتفظ سجائر كليوباترا وعدد من الماركات المحلية المنافسة بسعر موحد عند 48 جنيهًا للعلبة.

وتشمل هذه الفئة كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس بألوانه المختلفة وكليوباترا سوبر وكليوباترا بلاك ليبول، إلى جانب بوسطن وبلومنت ومونديال بأنواعه الثلاثة (أحمر وأصفر وسيلفر) ومونديال سويتش بنكهتي المنتول والبلو بيري، فضلًا عن ماتوسيان سوبر.

أسعار التبغ المسخن اليوم

يشهد قطاع التبغ المسخن بدوره مستويات سعرية متصاعدة. وتتراوح أسعار عبوات HEETS Selections بأنواعها حتى 82 جنيهًا، فيما تصل عبوات HEETS Dimensions إلى 69 جنيهًا، في حين تُسجّل عبوات TEREA بأنواعها أعلى المستويات عند 87 جنيهًا.

ماذا تعني الزيادة الضريبية على المستهلك؟

تاريخيًا، تنعكس أي زيادة في الضرائب المفروضة على التبغ على أسعار السجائر في السوق خلال أسابيع أو أشهر قليلة من إقرار الموازنة.

وإذا مضت الحكومة قُدُمًا في تحقيق مستهدفها البالغ 140.8 مليار جنيه، فإن ارتفاع أسعار السجائر في مصر بات مسألة وقت لا أكثر، مما يجعل أسعار السجائر الراهنة مرشحة للتغير مع مطلع العام المالي المقبل.