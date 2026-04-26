خبير مناعة يحذر : سيجارة واحدة تحتوي على 60 مادة مسرطنة

حذر الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، من المخاطر الجسيمة للتدخين، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من 60 مادة كيميائية ضارة، من بينها النيكوتين والقطران، وهي مركبات تسبب الإدمان وتُعد من أبرز العوامل المؤدية للإصابة بالسرطان.

احتمالات الإصابة بأكثر من 17 نوعًا

وأوضح سلمان، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط كما يعتقد البعض، بل يرتبط بشكل مباشر بزيادة احتمالات الإصابة بأكثر من 17 نوعًا مختلفًا من السرطان، بنسب تتراوح بين 17% و25%.

الأمراض المرتبطة بالتدخين

وأشار إلى أن قائمة الأمراض المرتبطة بالتدخين تشمل سرطانات متعددة، مثل سرطان الرئة والكبد والمثانة والقولون، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى، ما يعكس حجم التأثير الخطير لهذه العادة على الصحة العامة.

قوانين تحظر التدخين

وفي سياق متصل، لفت إلى أن بريطانيا كانت تطبق بالفعل قوانين تحظر التدخين على فئات عمرية محددة، إلا أن التشريع الجديد يمثل نقلة نوعية أكثر صرامة، حيث يمنع مواليد عام 2008 وما بعده من شراء السجائر مدى الحياة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من انتشار التدخين وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عنه.

مخاطر التدخين

وأكد أستاذ المناعة أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا مهمًا في السياسات الصحية، وتسعى إلى حماية الأجيال القادمة من مخاطر التدخين، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة به على المدى الطويل.