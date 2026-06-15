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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد صلاح الدين

محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر
محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الأقصر عقب صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448 هـ.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وفضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، واللواء مهندس أحمد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى جانب وكلاء وزرات التربية والتعليم والتعليم الفني والتموين والتجارة الداخلية والزراعة، ومدير مديرية العمل، ومدير شركة الكهرباء.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها أداء صلاة المغرب، ثم ألقى فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر كلمة تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكداً أن الهجرة كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، جسدت معاني الصبر والتضحية والإخلاص والتخطيط السليم والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهجرة النبوية قدمت نموذجاً عملياً في بناء الدولة وترسيخ قيم التعايش والتسامح والعمل الجاد من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، داعياً إلى استلهام هذه القيم النبيلة في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي ختام الاحتفالية، ابتهل المبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة ورخاء على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

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