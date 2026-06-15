نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بقاعة رقم (3) بمقر ديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 40 طلبا وشكوى بخصوص طلبات تصالح وتقنين وطلبات تربية وتعليم وتموين ورعاية صحية ومياه شرب ومرافق وطلبات إسكان شعبي وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على ضرورة الدراسة الدقيقة والجدية لكافة الطلبات وإيجاد حلول قانونية ناجزة تلبي احتياجات المواطنين، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم بما يحقق طموحات المواطنين ويساهم في تخفف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد أن الاستماع المباشر لمطالب وشكاوى المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذاً لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.