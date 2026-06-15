مدبولي يشاهد فيلما قصيرا عن الإنجازات الخاصة بالمعرض الطبي الأفريقي

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيديو قصير عن الانجازات التي حدثت بخصوص الشراء الموحد للأدوية والمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس السيسي.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الي مركز المنارة لافتتاح أعمال النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري .

ويشارك في المؤتمر وزراء الصحة الأفارقة وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.



ويُعد المؤتمر أكبر منصة صحية واستثمارية في القارة الإفريقية، حيث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الطبي وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيا الصحية، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة.

و يعكس المؤتمر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية بالقارة، وتعزيز التكامل الصحي بين الدول الإفريقية، و ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والخدمات الطبية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم مسار الأمن الصحي الإفريقي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والابتكار الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



