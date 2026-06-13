مدبولي: سرعة سداد مستحقات المزارعين وراء ارتفاع رصيد القمح لـ 4.8 مليون طن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تواصل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن رصيد القمح الحالي يبلغ نحو 4.8 مليون طن، فضلاً عن استمرار عمليات التوريد من المزارعين، حيث تم حتى الآن استلام نحو 4 ملايين و650 ألف طن من القمح المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش جولته التفقدية لمحافظة البحيرة - أن الحكومة نجحت في سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، ما انعكس على تحفيز الفلاحين في تسريع تسليم المحصول ويعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاج، مؤكداً أن انتظام صرف المستحقات أسهم في تحقيق معدلات توريد مرتفعة خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن ما تحقق في ملف الأمن الغذائي هو ثمرة للمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات التوسع الزراعي الكبرى مثل مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة، والتي أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة على توفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

