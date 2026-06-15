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بمركز المنارة للمؤتمرات.. مدبولي يفتتح فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمركز المنارة للمؤتمرات.. مدبولي يفتتح فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي اليوم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مساء أمس؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.

الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي مركز المنارة فض تشابكات مالية تاريخية الاتفاقية الإطارية

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