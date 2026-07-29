أسعار سكودا أوكتافيا المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2015.

تعتمد السيارة على محرك توربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1400 سي سي)، ينتج قوة 140 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG ذو 7 سرعات.

تتوفر السيارة بمنظومة دفع أمامية تتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.4 ثانية، مع تحقيق معدل استهلاك وقود اقتصادي للغاية يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم.

تتميز السيارة بأبعاد رحبة حيث تبلغ سعة حقيبة التخزين الخلفية 590 لتر وتصل إلى 1580 لتر عند طي المقاعد، مع خزان وقود بسعة 50 لتر، ووزن إجمالي للسيارة يقدر بحوالي 1255 كيلوغرام.

أما عن سعر السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2015‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏650 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.‏