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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستعرض تجربتها في دعم استدامة الطيران وبناء القدرات الإفريقية خلال أسبوع الطيران الإفريقي

مصر
مصر
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 شاركت سلطة الطيران المدني المصري في الجلسة الحوارية بعنوان (تعزيز الاستدامة في أفريقيا: الموازنة بين الامتثال وبناء القدرات والنمو)، والتي عُقدت ضمن أعمال اليوم الثالث للنسخة الحادية عشرة من أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026)، الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة نخبة من مسؤولي وخبراء قطاع الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ويأتى ذلك.في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني وحرصها على دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.

وخلال الجلسة، استعرض الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية، التجربة المصرية في دعم جاهزية الدول الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الدولية ذات الصلة، مستعرضًا رؤية مصر القائمة على تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والاستفادة من خطابات التفويض (Letters of Authorization - LoAs) كإحدى الآليات الداعمة لرفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

وأكد جميل أن التجربة المصرية أثبتت أهمية بناء منظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة ترتكز على تحديث الأطر الرقابية، والاستثمار في التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب ترسيخ التنسيق المبكر بين جميع الجهات الوطنية المعنية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان التطبيق الفعّال للمتطلبات الدولية.

كما أوضح أن مصر نجحت في دمج هذه المتطلبات ضمن لوائح الطيران المدني الوطنية؛ بما وفر أساسًا تنظيميًا راسخًا يدعم التطوير المستقبلي، ويعزز جاهزية القطاع، ويقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه لدعم جهود بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، واللجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، إلى جانب عدد من مسؤولي سلطات الطيران المدني بالدول الإفريقية، حيث ناقشت سبل تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال البيئي، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز النمو المستدام لقطاع الطيران المدني بالقارة.

وتؤكد هذه المشاركة أهمية توحيد الجهود الإقليمية وتبادل الخبرات لدعم تنفيذ متطلبات الاستدامة بقطاع الطيران المدني؛ بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على مواكبة المتغيرات الدولية، ويُرسخ نهجًا متوازنًا يجمع بين الامتثال وبناء القدرات المؤسسية واستدامة نمو صناعة النقل الجوي.

أخا - ك ف

سلطة الطيران المدني المصري الجلسة الحوارية الاستدامة

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