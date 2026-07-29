وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني للتشاور بشأن الأوضاع في المنطقة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم اتصالا هاتفيا من السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، لبحث التطورات الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد الاتصال تبادلا للرؤى بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث شدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد وايقاف العمليات العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، مؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين، بما يدعم المسار التفاوضي، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول الوزيران أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث اعرب الوزير عبد العاطي عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وادان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة، وما تشهده من تصعيد يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مشيرا إلى أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام فى غزة بكافة استحقاقاتها، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.