«وحدة مركزية لتذليل عقبات المستثمرين».. أبرز تصريحات وزير العمل من الإسكندرية

اختتم وزير العمل حسن رداد جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مصنع شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع إطارات المركبات التجارية والزراعية والمعدات الثقيلة، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والشركة...وشملت الجولة تفقد خطوط الإنتاج، وأقسام التصنيع، ومعامل الاختبار، ومركز البحث والتطوير، حيث استمع الوزير إلى شرح حول خطط الشركة للتوسع، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

دعم الاستثمار الجاد

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاستثمار الجاد، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين للتواصل المباشر مع المستثمرين، وسرعة التدخل لتذليل أي تحديات تتعلق بعلاقات العمل، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار... وأوضح الوزير أن حماية حقوق العامل، وتوفير بيئة عمل لائقة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتمكين العمال من مظلة الحماية الاجتماعية، كلها عوامل تجعل العامل أكثر ولاءً وانتماءً لمكان عمله، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق التنافسية للمنشآت الصناعية.

وأشاد الوزير بما لمسه داخل الشركة من تطبيق متطور لنظام العمل الذكي (Smart Working)، الذي يحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية للعاملين، ويعكس ثقافة إدارية حديثة تعتمد على الثقة والمرونة والنتائج، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج تمثل إضافة حقيقية لبيئة العمل، وتسهم في رفع معدلات الرضا الوظيفي والإنتاج.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن المحافظة تواصل العمل على توفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، انطلاقًا من دور الإسكندرية كمركز اقتصادي وصناعي رئيسي، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة...وأكد مسؤولو الشركة اعتزازهم بهذه الزيارة، التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإطارات والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وتُعد "بروميتيون إيجيبت" إحدى أكبر الشركات المصنعة للإطارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمتلك مصنعًا بمدينة الإسكندرية على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون إطار سنويًا. ومنذ بدء التشغيل عام 1994، أنتج المصنع أكثر من 21 مليون إطار، ويعالج سنويًا نحو 75 ألف طن من المواد الخام، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية.

ويضم المصنع نحو 2200 عامل، كما يحتضن أول مركز للبحث والتطوير لإطارات الشاحنات والحافلات في أفريقيا والشرق الأوسط، والمعتمد من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC"، بما يعكس التزام الشركة بنقل التكنولوجيا وتوطين الابتكار الصناعي... ويؤدي مصنع الإسكندرية دورًا محوريًا كمركز إقليمي للتصدير، إذ يتم توجيه نحو 50% من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب عدد من الأسواق الإقليمية والدولية... وتنتمي "بروميتيون تاير إيجيبت" إلى مجموعة "بروميتيون للإطارات"، الشركة العالمية الوحيدة المتخصصة بالكامل في تصنيع إطارات النقل التجاري والمركبات الزراعية ومعدات الطرق الوعرة "OTR"، والتي تمتلك أربعة مصانع إنتاج وأربعة مراكز للبحث والتطوير في مصر وتركيا والبرازيل وإيطاليا، ويعمل بها نحو 8 آلاف موظف من أكثر من 40 جنسية، بما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في هذا القطاع.