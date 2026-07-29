الأوقاف: تجديد ندب مساعد الوزير لشئون الامتحانات

أصدر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة – جامعة الأزهر الشريف، للعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الامتحانات، ندبًا كليًا لمدة عام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة الامتحانات، والاستفادة من الكفاءات العلمية والإدارية بما يسهم في تطوير الأداء، وضمان حسن سير العمل وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة.

الأوقاف تتفتح تحقيقا فوريا

وفي سياق آخر فتحت وزارة الأوقاف تحقيقًا عاجلًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأئمة التابعين للوزارة مرتديًا الزي الأزهري، ويتحدث من أمام ناد الزمالك في موضوع غير دعوي، مستخدمًا أسلوبًا تضمن سخرية من نادٍ رياضي آخر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تابعت الواقعة باهتمام، وقررت اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الصورة العامة للوزارة، ورسالة الإمام، ووقار الزي الأزهري، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بآداب الرسالة الدعوية وعدم الزج بهم في أي قضايا أو مناقشات لا تتصل بمهامهم الدعوية.