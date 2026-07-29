خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة والدة ضابط مع أقاربها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بإستغلال وظيفته والإستعانة بعدد من الأشخاص للتعدى عليه وأسرته لوجود خلافات ميراث بينهم بالغربية.

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول (والدة الضابط المذكور وشقيقتها) وطرف ثان (أبناء عمومتهم 4 أشخاص وسيدة من بينهم القائم على النشر) حول ميراث قطعة أرض كائنة بمركز شرطة قطور بالغربية "صادر لها قرار تمكين لصالح الطرف الأول" .. وبتاريخ 21/ الجارى عقب تنفيذ القرار المشار إليه حدثت مشاجرة بين الطرفين وتعدى كل منهما على الآخر بالسب وإلقاء الحجارة ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة القائم على النشر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه، وتبين عدم تدخل الضابط المذكور فى الخلافات المشار إليها، وقيام القائم على النشر بالزج به فى الخلاف فى إطار الضغط على والدته لصدور قرار التمكين لصالحها .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات.









