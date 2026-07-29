حبس المتهمين بالتعدي على سائق ميكروباص بسبب قيمة الأجرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بالتعدي علي سائق ميكروباص بسبب قيمة الأجرة

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من مجموعة من الأشخاص لقيامهم بالتعدى على قائد سيارة "ميكروباص" وإحداث تلفيات بسيارته لخلاف بينهم حول قيمة الأجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الظاهر بالقاهرة من (قائد سيارة ميكروباص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من مجموعة من الأشخاص لتعديهم عليه وإحداث تلفيات بزجاج السيارة قيادته لخلافات بينهم حول قيمة الأجرة .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بالقاهرة) وبحوزتهم (2 دراجة نارية) وبمواجهتهم أقر أحدهم بحدوث مشادة كلامية بينه وقائد السيارة لخلافات حول قيمة الأجرة قام على إثرها بالإستعانة بباقى الأشخاص والتعدى على قائد السيارة وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته على النحو المشار إليه.