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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل العودة لتدريبات الأهلي.. زيزو يواصل استعداداته للموسم الجديد بتدريبات قوية في الجيم

زيزو
زيزو
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

واصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه الإعدادي؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث خاض تدريبات قوية داخل صالة الجيم؛ للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعود زيزو إلى مران الأهلي، غدًا الخميس 30 يوليو، برفقة اللاعبين الدوليين بالفريق، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ استعداداته للموسم الجديد، وافتتح مبارياته الودية بالفوز على فريق النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمدير الفني المغربي الحسين عموتة مع الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض ثاني تجاربه الودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال المباريات الودية المقبلة؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، بجانب تجربة بعض الجوانب الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

كما يستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، ضمن بطولة كأس خوان جامبر، حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحمد سيد زيزو زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي تدريبات قوية داخل صالة الجيم بطولة كأس العالم المنتخب الوطني

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